Milhares de motoristas reunidos contra transporte por apps em Manaus

Movimento é coordenado pelo Sintax-AM | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Manaus - Uma grande carreata pela legalização do transporte particular de passageiros, por meio de chamadas em aplicativos, acontece nesta quinta-feira (21), em Manaus. Centenas de motoristas saíram de várias zonas da capital amazonense em direção à avenida do Samba, ao lado do Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste, de onde partirão em carretada até à sede da Prefeitura de Manaus, na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste.

Às 12h, o movimento, que é coordenado pelo Sindicato dos Condutores Autônomos e Taxistas de Manaus (Sintax-AM), poderá chegar à Câmara Municipal de Manaus.

Motoristas na avenida Constantino Nery | Foto: Divulgação

Os motoristas alegam insatisfação com o crescimento desordenado de motoristas de aplicativos que fazem o transporte particular de passageiros na cidade sem cumprir várias leis vigentes a esse meio de trabalho.

De acordo com o mototaxista Robson Dias, de 40 anos, as manifestações iniciaram na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte, e em seguida todos foram para a avenida do Samba. Ainda segundo ele, a reivindicação é pela regularização dos motoristas de aplicativos.

Manifestação é acompanhada pelo Manaustrans | Foto: Reprodução/Twitter Manaustrans

"Queremos que os motoristas de aplicativos se regularizem assim como a gente. Não há um controle por parte do poder público com esses motoristas. Para que seja uma competição igual, de todas as categorias, é necessário que sejam tomadas medidas em relação a isso", defende Dias.



Conforme o taxista Júnior Felix, de 32 anos, há uma lei que foi aprovada que pede a regulamentação do transporte de aplicativos. Com isso, os taxistas e os mototaxistas pedem que a lei seja cumprida.

Por volta das 10h, o grupo chegou à sede da Prefeitura de Manaus | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

"A gente só quer que a prefeitura cumpra a legislação. Está muito ruim para nossa categoria continuar trabalhando com os aplicativos à vontade. Qualquer pessoa que quiser trabalhar nessa modalidade pode trabalhar, e isso não deveria ser de qualquer jeito", analisa Felix.

Por volta das 10h, o grupo chegou à sede da Prefeitura de Manaus | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

A manifestação é acompanhada por agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) e da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU).

Por volta das 10h, o grupo chegou à sede da Prefeitura de Manaus | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Leia mais:

Motoristas de aplicativos bloqueiam avenida Brasil durante protesto

Protesto de motoristas marca a apresentação de criminosos da Rota 99