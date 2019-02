Em meio a protesto, Prefeitura fala sobre legalização de apps

"O projeto de lei que eles reivindicam já está sendo finalizado para ser encaminhado à Câmara após o Carnaval", o secretário extraordinário de Articulação Política, Luiz Alberto Carijó | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Manaus - A Prefeitura de Manaus informa que já está em vias de ser concluído o projeto de lei que irá regulamentar a atividade do transporte de passageiros por uso de aplicativo na capital. A minuta do projeto já teve aprovação junto à Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Procuradoria Geral do Município (PGM), Casa Civil e aguarda o parecer final da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef).

Segundo o secretário extraordinário de Articulação Política, Luiz Alberto Carijó, a proposta será enviada para deliberação na Câmara Municipal de Manaus (CMM) depois do Carnaval. Carijó salienta, ainda, que houve efetiva participação das categorias envolvidas na construção da minuta, tanto dos motoristas por aplicativos como dos taxistas e mototaxistas.

Até as 12h milhares de motoristas continuavam reunidos em frente à Prefeitura | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

“Todas às vezes que audiências foram solicitadas, nós recebemos os representantes das categorias. Essa é uma premissa da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto. Estamos à disposição para ouvi-los e, como já tem acontecido, caminhar para a solução legal dos problemas. O projeto de lei que eles reivindicam já está sendo finalizado para ser encaminhado à Câmara após o Carnaval”, garantiu.

O secretário informou que a última segunda-feira (20) foram recebidos representantes do aplicativo Uber, da mesma forma que o município também mantém contato com os taxistas e mototaxistas. Esses últimos, solicitaram a criação de um aplicativo, solicitação que já está sendo estudada pela prefeitura.

Táxi Manaus

Como medida para assegurar a competitividade dos profissionais do transporte de passageiros que já são legalizados, a prefeitura lançou no ano passado um aplicativo para o serviço de táxi, o “Táxi Manaus” que já está disponível nas plataformas Android e iOS e é fruto de um compromisso do prefeito Arthur Virgílio Neto, atendendo um pedido do Sindicato dos Taxistas.

