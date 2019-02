Mulheres têm medo de denunciar os agressores de violência sexual

Quando o assédio é no trabalho, vítimas temem perder o emprego, alerta especialista | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Em Manaus, 10 mulheres são vítimas de assédio e violência sexual por mês. Os dados são da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM). Muito casos não entram nem para as estatísticas porque não são denunciados. Mas o que leva várias mulheres a não denunciarem crimes do tipo?

Para a titular (DECCM), delegada Débora Mafra, as maiores ‘barreiras’ que impedem essas mulheres de denunciar os criminosos são o medo, a vergonha e o achismo de que as pessoas não vão acreditar nelas. “Muitas mulheres têm dificuldade em falar sobre o que estão vivendo por medo do que os outros vão pensar”, afirma.

Vítimas de violência sexual têm medo de morrer, de serem violentadas mais vezes, de terem seus filhos agredidos.

Medo de “não dar em nada”

“As mulheres têm medo de recorrer à Justiça pelo fato de não dar em nada e de não obterem nenhum resultado, ficando assim expostas à toa. E nossa intenção é dar todo o suporte a essas mulheres, com a ajuda de psicólogos, e punir esses agressores”, reforça a delegada.

Descrédito

Outro motivo que impede de que mulher denuncie é o medo de ser desacreditada. O Amazonas possui delegacias especializadas no atendimento à mulher, mas, apesar disso, os comportamentos machistas afastam a vítima.

“Quando uma mulher denuncia assédio, ela sofre violência em dobro. Eles questionam suas roupas, a conduta, o horário em que ela estava na rua e tudo isso acaba influenciado a mulher a ficar calada”, conta.

A promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Silvia Chakian, do GEVID (Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica), por meio da BBC Brasil, destaca outros motivos que impedem mulheres de registrarem boletim de ocorrência, como:

Vítimas não identificam o que sofreram como assédio

A banalização e normalização do assédio sexual faz com que muitas mulheres não consigam identificar o ato como assédio sexual. Outras pensam que aquilo "faz parte do jogo".

"Existe uma falta de consciência de que o comportamento mascarado como elogio ou cantada não é um mero constrangimento, é crime", diz Chakian. "As condutas não são só inadequadas - se refletem no código penal."

Vítimas são culpabilizadas

"Por que entrou naquela sala à noite?", "Estava sozinha?", "Você não estava com uma saia curta?" são perguntas ouvidas por mulheres que denunciam casos de assédio - uma forma de perguntar: "Você não assumiu o risco?".

"Existe essa perversidade na análise da palavra da mulher vítima de violência sexual. A análise do comportamento é deslocada para a vítima, não para o violador", diz Chakian.

A sociedade e as instituições acabam incutindo, assim, a culpa na vítima. "Sua palavra é sempre analisada como possível falsa denúncia."

Medo de perder o emprego

Quando o assédio é no trabalho, vítimas temem perder o emprego.

É o caso da maior parte das mulheres vítimas de Weinstein. Emily Nestor, uma assistente que trabalhou com ele em 2014, disse à revista New Yorker que teve "muito medo" dele. "Sabia como ele era bem relacionado. Se o irritasse, nunca teria uma carreira na indústria."

"A vítima tem medo de repelir o assédio ou denunciá-lo e passar a ter sua subsistência ou carreira ameaçada", afirma Chakian.

No caso de Hollywood, diz ela, o medo era ter a carreira arruinada ou ser exposta. "Na nossa realidade, é o medo da advogada, da médica, da enfermeira ou da professora de se ver sem um emprego."

Vítimas que passaram pelo o medo

Uma estudante de direito, de 23 anos, que não quis se identificar, conta que sofreu assédio no local de trabalho. Ela diz que o chefe achava que, por ela ser estagiária, poderia ter algo com ele para crescer na empresa.

“Ele colocava a mão no meu ombro, me chamava para sair com ele à noite, oferecia caronas. Toda vez que eu ignorava e demonstrava que não gostava, ele redobrava os meus trabalhos no departamento”, conta.

Uma dona de casa, de 45 anos, que também não quis se identificar, conta que seu ex-marido não quis aceitar o fim do relacionamento e, por conta disso, várias vezes chegou bêbado agredindo e forçando ter relações sexuais com ela.

“Foram anos de sofrimentos. Por um bom tempo não denunciei com medo que ele fizesse algo comigo, com meus filhos ou até com meus irmãos, que nunca gostaram dele. E achava que a Justiça não ia fazer nada. Mas com a ajuda da minha família, eu denunciei”.

Edição: Isac Sharlon

Leia Mais

Prefeitura lança campanha contra exploração infantil no Carnaval

Adolescente denuncia vizinho por estupro cometido em 2018

'É filha da minha mulher, então é minha', diz padrasto sobre estupro