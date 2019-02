Acidentes de trânsito marcam a sexta-feira à noite em Manaus

O pedestre recusou atendimento médico do SAMU mas mesmo assim foi atendido | Foto: Divulgação





Manaus – O início da noite desta sexta-feira (22) foi marcado pelo começo das festividades do Carnaval de 2019, mas a movimentação urbana também acabou causando acidentes de trânsito na cidade. Pelo menos duas colisões entre carros, envolvendo uma viatura da Polícia Militar e deixando uma vítima lesionada foram registradas pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalizações do Trânsito – Manaustrans.

Atropelamento

Por volta das 19h38, o trânsito na avenida Theomario Pinto causou dor de cabeça aos motoristas. A via que seguida no sentido do Amazonas Shopping foi bloqueada por alguns minutos devido a um acidente com vítima lesionada em frente a uma panificadora.

De acordo com informações do Manaustrans, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender a vítima, mas teve dificuldades. O homem identificado apenas como ‘Adriano’ era um pedestre que atravessava a rua no momento em que foi atropelado mas inicialmente recusou o atendimento médico. Mesmo assim, ele foi levado sem risco de morte para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Colisão entre viatura da PM

Outra colisão ocorrida foi na avenida Djalma Batista, em cruzamento com a Avenida João Valério, mas dessa vez o choque aconteceu entre um carro popular e uma viatura da Polícia Militar do Amazonas.

A perícia da PM foi até o local contornar a ocorrência | Foto: Divulgação





A imagem divulgada pelo órgão mostra os veículos se encontrando bem no meio do cruzamento. A perícia da PM/AM foi até o local para tomar o controle da situação e pouco tempo depois o trânsito também foi liberado. Não houve vítimas lesionadas.

