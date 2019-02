Iranduba e Manacapuru sem energia neste domingo, alerta Eletrobras

A Eletrobras Distribuição Amazonas informou, na noite deste sábado (23), por meio de um comunicado enviado à imprensa, que neste domingo (24), no horário das 6 às 12h, haverá um desligamento na Subestação da Ponta do Ismael que afetará parcialmente as cidades de Iranduba e Manacapuru, na Região Metropolitana de Manaus.



Segundo a concessionária, o serviço de manutenção consiste em efetuar inspeções nas conexões dos cabos subaquáticos danificados por vândalos na linha de 69kV.

*Com informações da assessoria