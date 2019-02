Profissionais de enfermagem reivindicam direitos em ato na Ponta Negra

Ação ocorreu na manhã deste domingo (24), na Ponta Negra | Foto: Divulgação/Assessoria

Manaus - Quase mil profissionais de enfermagem, entre auxiliares, técnicos e enfermeiros, participaram da 1ª Caminhada pela Valorização da Enfermagem, na manhã deste domingo (24), por volta das 8h, no Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

A caminhada teve concentração na pista de skate e percorreu a avenida Coronel Teixeira até o Hotel Tropical.

Entre as reivindicações feitas no local, estão a regulamentação da carga horária de 30 horas e da Lei do Descanso, além do fim do Ensino a Distancia para a categoria, combate à violência contra os profissionais e remuneração digna sem atrasos salariais.

Assista a entrevista com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-AM), Sandro André: .

De acordo com levantamento feito pelo Coren, o Amazonas tem mais de 42 mil profissionais de enfermagem com inscrição ativa, em que a grande maioria enfrenta problemas no exercício da profissão .

No Amazonas há mais de 40 mil enfermeiros com inscrição ativa | Foto: Divulgação/Assessoria

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Presidente do Coren-AM quer resgatar a valorização do enfermeiro

Serviço terceirizado de Enfermagem é debatido em Fórum do Coren