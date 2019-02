Paraquedistas erram pouso e caem em áreas comerciais de Manaus

Policiais e bombeiros não receberam chamados para as duas ocorrências | Foto: Divulgação

Manaus - Parece até cena de filme, mas aconteceu na vida real. O sonho de muita gente é poder um dia saltar de paraquedas e poder ver a terra de um outro ângulo, porém todos querem ter a certeza de que a aterrissagem seja precisa e segura, mas isso não deu muito certo na manhã deste domingo (24), em Manaus, quando dois paraquedistas caíram em áreas comerciais. Os casos assustaram alguns manauenses e ganharam repercussão nas redes sociais.

Na avenida Tancredo Neves, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus, um paraquedista caiu no pátio de um posto de combustíveis. No local, os funcionários do estabelecimento relataram ao Em Tempo que a sensação foi de "medo".

“Era umas 10h da manhã e a gente só viu o homem caindo. Tomei um susto", conta um funcionário. Segundo o trabalhador, o paraquedista ficou por um tempo deitado de costas no chão, pois bateu forte com elas na aterrissagem. "Quando falamos que estávamos acionando o socorro, ele preferiu se levantar, juntou o equipamento, entrou em um carro e seguiu viagem em rumo ignorado”, revela um funcionário do posto, que preferiu não se identificar. Assista ao vídeo que mostra o momento antes do pouso de um dos paraquedistas:

Conforme ele, o socorro médico, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), nem chegou a ser acionado por telefone. Ainda segundo o grupo de frentistas, um outro paraquedista também errou o local de pouso e caiu na área de um supermercado. Nesta segunda ocorrência, a reportagem não teve acesso a detalhes sobre o estado de saúde do homem e nem obteve informações com a administração do espaço comercial.

Nenhum dos dois paraquedistas foi identificado ou localizado pelo Em Tempo. Policiais militares da 12ª e 23ª Companhias Interativa Comunitária (Cicoms) informaram que não foram acionados para ambos os casos. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) também não registrou chamado de resgate para a Zona Centro-Sul da cidade.

