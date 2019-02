Moradora aciona polícia ao encontrar feto no quintal de casa em Manaus

O caso foi na rua 29 da comunidade Nossa Senhora de Fátima 2 | Foto: Divulgação e Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Um feto do sexo masculino, aparentemente de sete meses, foi encontrado no quintal de uma casa, na rua 29 da comunidade Nossa Senhora de Fátima 2, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, na manhã desta quarta-feira (27).

De acordo com policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma moradora da residência encontrou o feto e acionou a polícia por volta das 7h. Ela negou que algum familiar ou conhecida estivesse grávida.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) informou que a causa da morte era indeterminada, sendo possível apenas com o laudo do exame de necropsia.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do feto. O caso foi registrado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), mas o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Feto é encontrado em lixão no interior do Amazonas

Grávida, adolescente de 17 anos e bebê morrem na Balbina Mestrinho