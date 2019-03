9 UBSs funcionarão no ponto facultativo para casos de H1N1 em Manaus

As nove unidades de saúde da prefeitura vão obedecer a horários especiais | Foto: Prefeitura de Manaus

Manaus - Para assegurar o atendimento de casos suspeitos e/ou dispensação de medicação antiviral para tratamento de pessoas contaminadas pelo vírus H1N1 no período de Carnaval, a Prefeitura de Manaus terá nove Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionando nos dias em que haverá ponto facultativo no serviço público municipal, 4 e 6/3, respectivamente. No domingo, 3/3, das 8h às 12h, a UBS José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, zona Centro-sul, também irá oferecer, além do atendimento antirrábico humano, a dispensação do Tamiflu aos pacientes com o vírus.

O secretário municipal de Saúde (Semsa), Marcelo Magaldi, explica que essa foi uma determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, no sentido de não deixar que a população fique sem assistência em caso de suspeita de alguma Síndrome Gripal. “Essa medida considera a realização de vários eventos reunindo grandes aglomerações de pessoas no Carnaval, que são situações propícias à transmissão da gripe Influenza A, provocada pelo vírus”, destaca.

As nove unidades de saúde da prefeitura vão obedecer a horários especiais: na segunda-feira (4/3), das 8h às 17h, e na Quarta-Feira de Cinzas (6/3), das 12h às 17h.

Entre os serviços oferecidos, estarão o atendimento clínico e de enfermagem, a distribuição de medicamentos, a realização de curativos, nebulização e a aplicação de vacinas. Vale ressaltar que a vacinação não inclui, ainda, a dose contra o H1N1, cuja aquisição já foi solicitada pela prefeitura, mas depende da aprovação e do envio pelo Ministério da Saúde (MS).

A antecipação da Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus H1N1 no Amazonas foi solicitada ao Ministério da Saúde pelo prefeito Arthur Neto e pelo governador Wilson Lima, mas depende da produção da vacina em grande escala.

Unidades de referência

Ao todo, exceto os dias de ponto facultativo, a Prefeitura de Manaus conta com 23 unidades de saúde que receberam reforço no abastecimento do antiviral Tamiflu, usado para tratar quem já contraiu a gripe provocada pelo H1N1 e que só é encontrado na rede pública de saúde.

“Toda a rede de saúde do município está preparada para atender aos casos de gripes e, em parceria com o governo estadual, já iniciamos uma campanha de prevenção e orientação na mídia. Nesse início de março vão ser incorporadas ações educativas e de fiscalização orientativa em shoppings, agências bancárias, supermercados, transporte coletivo e escolas por meio das vigilâncias sanitárias, para orientação e prevenção ao vírus junto à população”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Medidas de controle

Como principais formas de prevenção, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) recomenda a higienização frequente das mãos antes de tocar em mucosas (olhos, boca e nariz) e, ao espirrar, o uso de lenços de papel (descartáveis) para proteger boca e nariz; uso de álcool em gel; que indivíduos doentes mantenham repouso, alimentação balanceada e ingestão de líquidos adequada, evitando contato com outras pessoas em ambientes fechados e aglomerados; evitar a exposição de menores de cinco anos à chuva; manter ambientes bem ventilados; caso o indivíduo apresente febre, tosse, dor de garganta, falta de ar ou qualquer outro sintoma associado, que procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa para ser avaliado por um médico.

Além do reforço do antiviral Tamiflu nas unidades de saúde, a Prefeitura de Manaus executa ações para o controle da Influenza A (H1N1), por meio do monitoramento e manejo clínico das síndromes gripais.

Dentre as ações destacam-se: levantamento da situação vacinal das crianças menores de cinco anos e atualização das cadernetas de todas as vacinas, emissão de comunicado aos Distritos de Saúde (Disas) alertando sobre os fatores de risco e o atual cenário epidemiológico na cidade, investigação, acompanhamento e medidas de controle de todos os casos notificados pela equipe de vigilância epidemiológica.

Unidades que irão funcionar no ponto facultativo





ZONA LESTE

UBS Dr. José Amazonas Palhano - Rua Antônio Matias, s/nº, S. José II

UBS Maria Leonor Brilhante - Av. Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves





ZONA NORTE

UBS Áugias Gadelha - Rua A, nº15, Cidade Nova I

UBS Balbina Mestrinho - Rua 17, nº 170, Cidade Nova

UBS Major Sálvio Belota - Ruas das Samambaias, nº 786, Santa Etelvina





ZONA SUL

UBS José Rayol Dos Santos - Av. Constantino Nery, s/nº, Chapada

UBS Morro da Liberdade - R. São Benedito, s/nº, Morro da Liberdade





ZONA OESTE

UBS Deodato de Miranda Leão - Av. Presidente Dutra, s/nº, Glória

UBS Leonor de Freitas - Av. Brasil, s/nº, Compensa II





*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em tempos de H1N1, movimento antivacina existe e acende alerta no AM

Vídeo: grávida morre vítima da gripe H1N1, em Manaus

População busca vacinas contra o vírus H1N1 em Manaus