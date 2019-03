Homem fica ferido após bater carro em dente de dragão em Manaus

Carro ficou destruído ao colidir com dente de dragão em Manaus | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Um homem ficou ferido após um acidente ocorrido na madrugada deste sábado (2), nas proximidades do Terminal Rodoviário de Manaus. O fato aconteceu por volta das 5h40, na avenida Mário Ypiranga, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital amazonense.

Segundo informações de moradores, o homem que dirigia um carro, modelo Renault/Clio, de cor preta, e placa JXK-3943, ficou machucado no acidente. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital da cidade.

A suspeita é de que o condutor do automóvel tenha dormido ao volante, acompanhado de um amigo que estava no banco de carona e também ficou ferido. O veículo que seguia no sentido Centro-bairro bateu violentamente contra um dente de dragão, que serve de proteção a um poste da rede pública de iluminação.



Devido ao acidente, o local ficou sem o fornecimento da energia elétrica. O carro ficou com a parte frontal totalmente destruída com o impacto.



A reportagem tentou contato com policiais militares da 12º. Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para obter mais detalhes, mas não houve resposta até a publicação dessa matéria.

