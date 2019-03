Manaus mantém monitoramento aos casos de H1N1 durante o Carnaval

Prefeito em exercício e equipe visitam unidades básicas de saúde | Foto: Divulgação

Manaus -Com equipes de saúde em alerta, a Prefeitura de Manaus manterá o monitoramento e atendimento prioritário aos pacientes que apresentarem quadro de Síndromes Virais durante todo o Carnaval.



Das 23 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que referenciam o tratamento da Influenza A - causada pelo vírus H1N1 - dez estarão em funcionamento nos dias de ponto facultativo e um no domingo carnavalesco.

Visita técnica

Neste sábado, 2/3, o prefeito em exercício Marcos Rotta percorreu diversas unidades em companhia do secretário municipal de Saúde (Semsa), Marcelo Magaldi, para verificar a demanda pelo medicamento antiviral Tamiflu, bem como o abastecimento e o controle na dispensação do remédio para a população.

Segundo Rotta, as visitas técnicas serviram para se ter um ‘raio-x’ muito próximo da realidade a respeito do comportamento das pessoas em relação ao avanço do H1N1. “Intensificamos o monitoramento não apenas para acompanhar a excelência na prestação de serviço, como determina o prefeito Arthur Virgílio Neto, mas também para nos aproximarmos e mostrarmos às pessoas a realidade e extrair delas o pensamento sobre essa questão do H1N1”, destacou.

Manaus aguarda vacina

O prefeito em exercício lembrou, ainda, que no início da semana houve muitas informações desencontradas sobre a doença, como tratá-la e preveni-la. Ele reforçou que Manaus ainda espera a liberação das vacinas contra a Influenza A, pelo Ministério da Saúde, prevista para a segunda quinzena de março, conforme produção no Instituto Butantan.

“A prefeitura vem trabalhando em parceria com o governo estadual e também com o governo federal, o prefeito Arthur está atuando diretamente nessa questão, fazendo contatos com o próprio ministro e com a presidência da República, a fim de que o Estado do Amazonas e a cidade de Manaus sejam priorizados no envio dessas vacinas que estão sendo produzidas”, disse.

Dentre as unidades vistoriadas, a UBS Maria Leonor Brilhante, na zona Leste, e a UBS Major Sávio Belota, na zona Norte, são algumas das que apresentaram maior movimento e confirmação de casos de Síndromes Gripais. Foram 46 prescrições para o antiviral atendidas na Leonor Brilhante, com 460 comprimidos dispensados, considerando o tratamento para cinco dias, além de outras 18 receitas médicas para o mesmo medicamento na Sávio Belota, o equivalente a 180 comprimidos entregues aos pacientes.

Conforme o secretário da Semsa, Marcelo Magaldi, ao identificar casos de gripe nas unidades de saúde do município, ainda na triagem, os pacientes já recebem máscaras, orientações de como evitar a propagação da doença e têm o atendimento priorizado.

“Aquela pessoa que apresentar algum sintoma das Síndromes Virais pode procurar uma das dez unidades básicas de saúde com horário estendido, na segunda e na quarta, e a UBS José Rayol dos Santos, ali na Constantino Nery, no domingo. Mesmo no feriado estaremos com nossas equipes de plantão em todas as zonas da cidade, mantendo a estratégia de enfrentamento ao H1N1, conforme nos determinou o prefeito Arthur Neto”, finalizou Magaldi.

Funcionamento no Carnaval

As dez unidades de saúde da prefeitura vão obedecer a horários especiais: na segunda-feira (4/3), das 8h às 17h, e na Quarta-Feira de Cinzas (6/3), das 12h às 17h. Entre os serviços oferecidos, estarão o atendimento clínico e de enfermagem, a distribuição de medicamentos, a realização de curativos, nebulização e a aplicação de vacinas de rotina.

Confira as unidades por zona

ZONA LESTE

UBS Dr. José Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, S. José II

UBS Maria Leonor Brilhante – Av. Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

UBS Alfredo Campos – Rua André Araújo, s/nº, Zumbi II

ZONA NORTE

UBS Áugias Gadelha – Rua A, nº15, Cidade Nova I

UBS Balbina Mestrinho – Rua 17, nº 170, Cidade Nova

UBS Major Sálvio Belota – Ruas das Samambaias, nº 786, Santa Etelvina

ZONA SUL

UBS José Rayol dos Santos – Av. Constantino Nery, s/nº, Chapada

UBS Morro da Liberdade – R. São Benedito, s/nº, Morro da Liberdade

ZONA OESTE

UBS Deodato de Miranda Leão – Av. Presidente Dutra, s/nº, Glória

UBS Leonor de Freitas – Av. Brasil, s/nº, Compensa II

Leia mais: