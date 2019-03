Dois acidentes de trânsito são registrados neste sábado (2), em Manaus

Motorista foi socorrido e levado ao 28 de agosto | Foto: Divulgação

Manaus - Neste sábado, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) registrou dois acidentes com vítimas lesionadas em menos de três horas na capital amazonense.



O primeiro aconteceu por volta das 11h da manhã na avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, Zona Oeste de Manaus. Um caminhão, uma S10 e um Etios envolveram-se nesse acidente. O condutor do Toyota Etios foi atendido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no local e levado até o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o Manaustrans, apenas a perícia pode afirmar as circunstâncias do acidente. O trânsito ficou complicado na avenida por causa desse acidente.

Outro acidente

Por volta de 12h30min, dois veículos, uma moto modelo honda Titan e um carro modelo Onix, colidiram na avenida professor Nilton Lins, próximo ao aeroclube, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela perícia.

Segundo o Manaustrans, os policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) acionaram o Samu que levou o condutor da moto, de 23 anos, para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste da Capital. O estado de saúde dele não foi divulgado.

