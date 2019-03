Amigo de modelo esfaqueada durante 'Banda do Boulevard' tem alta

Modelo segue na UTI do Hospital 28 de Agosto | Foto: Reprodução

Manaus - O amigo da modelo e ex-candidata ao Miss Amazonas Mabel Cristina Oliveira dos Santos, Felipe Ferreira do Carmo, de 27 anos, teve alta do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto na manhã desta sexta-feira (1). Ele foi esfaqueado na região do tórax e na mão direita, no mesmo assalto que vitimou a modelo ocorrido no domingo (24), durante a “Banda do Boulevard”, na avenida Boulevard Álvaro Maia, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.



Já a modelo de 25 anos permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em melhora progressiva, hemodinamicamente estável. As informações são da direção do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Relembre o caso

A modelo Mabel Cristina Oliveira dos Santos e o amigo Felipe Ferreira do Carmo foram esfaqueados na noite de domingo (24), enquanto participavam da "Banda do Boulevard", na avenida Boulevard Álvaro Maia, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. A ex-candidata ao concurso Miss Amazonas edições 2017 e 2018 e o amigo foram alvos de um roubo.



Segundo informações de testemunhas, o assalto ocorreu por volta das 22h30. Mabel estava acompanhada de amigos, quando o venezuelano Ernesto Cadeira Rodrigues, de 26 anos, em posse de uma faca, anunciou o assalto.

Depois de esfaquear a modelo e o amigo e tentar roubar o celular, Ernesto foi preso pela equipe da Cavalaria da Polícia Militar enquanto tentava fugir. Em seguida, ele foi encaminhado para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) por policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

