Jovem de 23 anos pula de flutuante e morre afogado em rio no AM

Manaus - Um jovem de 23 anos morreu após se afogar na tarde de sábado (2), em um balneário situado no ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Aleson da Silva Vieira ingeria bebidas alcoólicas em um flutuante acompanhado de outras pessoas.

De acordo com a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o afogamento ocorreu por volta das 17h, no quilômetro 12. A vítima estava com um grupo de amigos no Flutuante do Sassá, quando decidiu mergulhar e suminu no rio.

Ao ver que Aleson não retornou à superfície, os amigos tentaram encontrar o colega, mas sem sucesso. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada por volta das 21h e localizou o corpo de Aleson no local, por volta de 1h deste domingo (3).

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital.





