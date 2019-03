Governador Wilson Lima anuncia melhorias para Hospital João Lúcio

O governador Wilson Lima e o vice-governador e secretário estadual de saúde, Carlos Almeida, estiveram na manhã deste domingo (03/03) no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e no Hospital e Pronto-Socorro da Criança | Foto: Divulgação

Manaus -O governador Wilson Lima e o vice-governador e secretário estadual de saúde, Carlos Almeida, estiveram na manhã deste domingo (03/03) no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Leste, ambos na zona leste de Manaus, onde conferiram o funcionamento das unidades, conforme o plano de ação adotado pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) para o feriado prolongado do Carnaval.



Na visita ao João Lúcio, o governador identificou a necessidade de melhorar o abastecimento de insumos na unidade. Também determinou a recuperação do sistema de refrigeração da unidade, situação que Wilson Lima ressaltou que vai acompanhar de perto.

"Algumas situações foram constatadas, em especial o abastecimento de medicamentos que ainda precisa melhorar, e estamos trabalhando para garantir que não haja falta de itens essenciais. Detectei um problema no sistema de ar-condicionado, já mandei resolver, e isso é algo que vou acompanhar de perto. Nessa semana ainda a gente resolve esse problema", declarou o governador.

Pacientes nos corredores

Wilson Lima também falou do trabalho realizado para acabar com o atendimento de pacientes nos corredores da unidade e da preocupação do novo governo em garantir o mínimo de conforto aos usuários da rede de urgência e emergência da capital.

"Tínhamos 70 pessoas nos corredores. Hoje, esse número está diminuindo, reduzimos para 25. Nosso objetivo é fazer com que não fique mais ninguém nos corredores e essas pessoas possam ser atendidas e tenham o mínimo de conforto possível. Eu vi algumas pessoas no calor, não dá para aceitar coisas como essa", afirmou Wilson Lima.

HPS da Criança



No Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Leste, o governador constatou um abastecimento adequado para a demanda da unidade, além de leitos suficientes.

"Temos aqui, pelo menos, 80% da unidade abastecida com medicamentos. Conversei também com os pais, com as crianças. É uma unidade que tem capacidade para 130 pacientes e hoje temos 80. Isso também é resultado do trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Estado de Saúde, no sentido de abrir leitos de retaguarda, em razão desse surto de H1N1", informou Wilson Lima.

O secretário estadual de saúde, Carlos Almeida, afirmou que os problemas estruturais identificados na visita serão resolvidos de forma imediata. E reforçou que neste feriado prolongado a prioridade é garantir o abastecimento de toda a rede de urgência e emergência.

Dados da gerência de Urgência e Emergência da Susam mostram que 6 mil pessoas buscaram atendimento na rede de urgência e emergência da capital neste sábado (02/03).

