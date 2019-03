Bloco “Xô Mosquito” alerta para o combate ao Aedes aegypti

O bloco da Secretaria Municipal de Saúde desfilou ontem no Sambódromo | Foto: Nathalie Brasil/Semcom

Manaus - Com o bloco “Xô Mosquito”, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) participaram neste sábado, (2), da abertura do desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial em Manaus, no Centro de Convenções Sambódromo, Alvorada, zona Centro-Oeste.



De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, a apresentação do bloco é uma oportunidade da Prefeitura de Manaus alertar a população na prevenção às doenças causadas pelo Aedes e sobre a importância das ações para evitar a proliferação do mosquito, mesmo no período carnavalesco.

“Cada pessoa deve manter a atenção e colaborar no combate ao Aedes, garantindo que a própria residência fique livre de depósitos que possam ser transformados em focos para a proliferação do mosquito”, alertou Marcelo Magaldi.

A apresentação é uma oportunidade para alertar a população na prevenção às doenças causadas pelo mosquito | Foto: Nathalie Brasil/Semcom

O bloco “Xô Mosquito” reuniu gestores da Semsa, assim como profissionais das áreas de Vigilância em Saúde, Atenção Básica e de Educação em Saúde, utilizando fantasias e adereços, incluindo agentes de endemias, agentes comunitários de saúde, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A programação também foi realizada com a parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).



“A participação no bloco é mais um esforço que os profissionais da Semsa fazem para colaborar na redução dos riscos de doenças como dengue, zika e chikungunya, que podem prejudicar a população como um todo, atingindo homens, mulheres, crianças, adultos e idosos”, destacou a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae/Semsa), enfermeira Marinélia Ferreira.

Prevenção

Durante a apresentação do bloco, os servidores da Semsa aproveitaram para chamar a atenção sobre o risco de outras doenças, como tuberculose e as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs/Aids).

A Semsa realizou ainda a distribuição de preservativos durante o desfile das escolas de samba. Esse mesmo trabalho vem sendo executado em apresentação de bandas, blocos e desfiles de escolas de samba, durante todo o período de carnaval, nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e Rural.

A previsão é que, até o final dos eventos carnavalescos deste ano, sejam disponibilizados ao menos 600 mil unidades de preservativos masculinos e 120 mil de gel lubrificante.

