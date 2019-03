Fuá é prestigiado por 3 mil pessoas no Parque do Mindu em Manaus

A feira reuniu 75 expositores, oferecendo aos visitantes uma variedade de produtos feitos por artesãos, agricultores e artistas plásticos | Foto: Divulgação

Manaus - A Feira Urbana de Alternativas (Fuá) abriu com sucesso a programação 2019 de eventos voltados para a economia criativa, levando para o Parque do Mindu, no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, um público estimado em mais de 3 mil pessoas.



Com muita música, dança, teatro, gastronomia, a feira reuniu 75 expositores, oferecendo aos visitantes uma variedade de produtos feitos por artesãos, agricultores e artistas plásticos. “O evento superou as expectativas de público, comparando ao primeiro Fuá do ano passado”, explicou o gestor do Parque do Mindu, José Feitoza.

Segundo ele, o evento já se consolidou junto à população. “Começamos com mil pessoas participando da feira e na última edição de 2018 agregamos mais de 5 mil visitantes numa edição especial de fim de ano”, afirmou o gestor.

A programação de eventos para este ano já está garantida. Até dezembro, ocorrerão 12 edições mensais em parceria com a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), órgão gestor da unidade de conservação.

Feira é sucesso por meio de parcerias



De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antonio Nelson de Oliveira Júnior, o Parque do Mindu estará sempre de portas abertas para as parcerias, seguindo a orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto, de aproximar a população desta que é uma dos maiores reservas de florestas urbanas do País. Esta é a 30ª edição da Fuá no Parque do Mindu.

“A feira já está na agenda do manauara e trabalhamos mensalmente para trazer todo primeiro domingo de cada mês uma edição com novidades, resgatando o hábito das pessoas de frequentarem um espaço natural como esse do Parque do Mindu, atendendo também a necessidade de trazer cultura, arte e entretenimento para a população”, afirmou a produtora-executiva da Fuá, Ester Lima.

Oficinas oferecidas

Entre as oficinas oferecidas ao público, estavam a de Produção Literária, com a escritora Débora Menezes; de Bolha de sabão gigante, com Carlos Melk, e Máscaras de Carnaval Ecológicas, com a artista plástica Rosa dos Anjos. Houve também Tenda Zen, feira de livros e vinil, massoterapia e os shows das bandas Erumtrio, Vênus Dance, Nave, banda NTG, Luiza Ribeiro e Caravana Baile.

Exposições, além das mostras fotográficas e de artes plásticas de Adriana de Lima, Ellen Gatto, Selma Maia, Gisele Gomes, Eliude Santana, Luciana Nobre e Neilon Batista.

