Doutorando da Ufam leva pesquisa sobre música indígena para Áustria

Doutorando em Antropologia Social da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Agenor Vasconcelos agrega ao currículo acadêmico a experiência do doutorado sanduíche que faz na Universidade de Viena, na Áustria. A tese aborda a temática da música popular praticada entre indígenas do Alto Rio Negro, mais especificamente em São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, que é conhecida como Kuxiymauara.

O intercambista ingressou no curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) em março de 2015. Os estudos teriam se encerrado agora neste mês de março, não fosse pela busca por uma vivência a mais, concretizada com a aprovação no Programa de Doutorado-sanduíche no Exterior (PDSE), uma oportunidade oferecida em edital pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

“A chance estudar em Viena veio, primeiramente, ao participar do processo de doutorado sanduíche, quando o estudante precisa ter um coorientador (no exterior) que cumpra as exigências do edital da Capes e tenha afinidade com sua área de estudo. Eu conheci o professor Julio Mendívil, da Universität Wien, num congresso internacional de Etnomusicologia, em 2016. Naquela oportunidade, eu o presenteei com o livro ‘A música das cachoeiras’ e nós conversamos sobre alguns instrumentos musicais indígenas que são feitos com ossos animais”, recorda.

“Obtive ali um ótimo feedback a respeito do trabalho que apresentei, e justamente daquele que é um dos nomes mais ilustres da etnomusicologia atual. Aquele evento ficou gravado na minha memória. Mas, sinceramente, nunca pensei que ele pudesse responder meu pedido de coorientação para um intercâmbio de doutorado. Retornou rapidamente e eu fiquei muito feliz”, complementa o doutorando, ao citar o coorientador, renomado.

