Deficiente auditivo morre ao ser atropelado por ônibus em Manaus

Manaus - O industriário Edilei dos Santos B., de 35 anos, morreu atropelado por um ônibus do transporte público, na noite deste domingo (10), por volta das 21h na rua Barreirinha, comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. A vítima tinha deficiência auditiva.

À polícia, testemunhas relataram que Edilei, ao atravessar a rua, foi atropelado por um ônibus da linha 094, da empresa Global Green, de placa NON-8763, que estava em velocidade acima do permitido.

Edilei bateu com a cabeça no para-brisas do ônibus e morreu no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionada pelos moradores.

Com a vítima, foi encontrado uma sacola contendo latinhas de cervejas cheias que haviam sido compradas em um estabelecimento comercial.

Por medo de represálias, o motorista do ônibus, José E. O. de F., de 57 anos, foi levado por policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar esclarecimentos sobre o acidente.

A reportagem não conseguiu contato com o motorista e nem com familiares da vítima.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

