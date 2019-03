Motociclista falava ao telefone antes de morrer, dizem testemunhas

O acidente aconteceu por volta das 22h30 deste domingo (10) | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - O vendedor Marco A. de S. M., de 31 anos, morreu após colidir contra um poste a motocicleta que conduzia. O acidente aconteceu por volta das 22h30 deste domingo (10), próximo ao Terminal de Integração 4 (T4), na avenida Camapuã, bairro Nossa Senhora de Fátima 1, Zona Norte de Manaus.

Segundo relatos de testemunhas, que pediram para não ser identificadas, o motociclista falava ao celular com o capacete suspenso na cabeça quando perdeu o controle da moto, modelo Honda, de cor preta e placa PHF-87**.

O veículo que estava em velocidade acima do permitido bateu violentamente contra um poste da rede pública de iluminação pública. Marco Antônio morreu na hora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionado pela polícia, conforme informações das testemunhas.

Durante os procedimentos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foram encontrados entorpecentes no bolso da bermuda do motociclista. A vítima teve várias fraturas pelo corpo, inclusive na cabeça.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital. O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas as causas do acidente devem ser apuradas pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Deficiente auditivo morre ao ser atropelado por ônibus em Manaus

Acidentes de trânsito marcam a manhã de domingo em Manaus