Mulher fica ferida após carro bater em moto na avenida Efigênio Sales

Manaus - Uma mulher de 27 anos bateu a cabeça após cair de uma motocicleta, na avenida Efigênio Sales, sentido Coroado/Dom Pedro, no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. Um veículo fiat strada, de placa não divulgada, colidiu contra a moto em que a mulher estava sendo transportava na garupa, por volta das 12h30min desta terça-feira (12) na . O motorista do carro fugiu sem prestar socorro à vítima.

De acordo com informações de policiais militares da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a moto parou na faixa de pedestre presente na via para uma pessoa passar. Na ocasião, o veículo fiat strada bateu na motocicleta. "A "garupa" caiu no chão e bateu a cabeça. O condutor da moto não se machucou. Os dois estavam de capacete no momento do acidente", informou um PM, que preferiu não se identificar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para o local. Porém, ainda segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, a chegada da equipe médica durou aproximadamente uma hora.

O trânsito na avenida Efigênio Sales ficou complicado devido a ocorrência e os agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) atuaram no local.

Segundo o Instituto, o condutor da moto foi instruído a registrar Boletim de Ocorrência informando o acidente e dando os maiores detalhes possíveis sobre o veículo que bateu na moto.

Devido ao ferimento na cabeça, a mulher foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

