Mãe emite comunicado e Susam esclarece atendimento a bebê queimado

Manaus - Após a repercussão da foto do filho (um bebê de 1 ano e nove meses), internado com queimaduras em um leito do hospital da Criança, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, a mãe (J. V) usou as redes sociais para fazer um apelo à sociedade, nesta terça-feira (12). Segundo ela, a divulgação do caso poderá implicar medidas judiciais envolvendo o Conselho Tutelar e a Polícia.



A mãe conta que já foi chamada atenção por duas vezes na unidade de saúde e que foi alertada para que todos apaguem as imagens, pois a exposição do caso se tornou de grande proporção - podendo a chegar aos conhecimentos dos órgãos competentes (polícia e Conselho Tutelar). Confira abaixo o apelo:

A reportagem procurou a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) para dar informações detalhadas sobre quais orientações a unidade de saúde repassou aos pais da criança. Às 16h15, a pasta se posicionou afirmando que "não procede a informação de que os pais foram orientados a não falar com a imprensa sobre o caso".

Na ocasião, a secretaria ressaltou que "a orientação do serviço social foi em relação aos pedidos de doação de fraldas, pomadas e outros donativos, que um familiar fez nas redes sociais".

Mais cedo, por volta das 14h, a Susam havia divulgado que a criança continuava "internada no Hospital da Criança, que é referência em queimadura infantil, recebendo tratamento adequado e respondendo de forma evolutiva".

Ainda segundo o comunicado, o paciente passou por uma limpeza cirúrgica e está recebendo fraldas e a medicação necessária fornecida pelo hospital. Seu estado clínico é estável e não apresenta riscos.

Por meio de mensagens ao Em Tempo, uma mulher que se identificou como "Alexandra" disse ser a avó da criança e gostaria de dar esclarecimentos sobre o caso. Ela chegou a repassar um número de telefone para contato, porém não atendeu as inúmeras ligações da reportagem.

No início da tarde de hoje, por volta de meio-dia, o Em Tempo obteve contato com o pai da criança, por meio de mensagens no WhatsApp. Ele chegou a demonstrar interesse em divulgar o caso na imprensa, porém, em seguida, voltou atrás com a justificativa que havia recebido a orientação da direção da unidade para não falar sobre a situação da criança, nem a causa dela estar queimada.

