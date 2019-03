Colisão com 4 veículos deixa trânsito complicado na avenida das Torres

Entre os veículos, estava uma moto. | Foto: Reprodução Twiter Manaustrans

Manaus - No início da noite desta terça-feira (12), quatro veículos envolveram-se em um acidente na avenida governador José Lindoso, mas conhecida como avenida das Torres, com avenida Dona Amine Lindoso, na Zona Centro-Sul de Manaus.



Não há informações de feridos, apenas de danos materiais. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) estão no local para monitorar o acidente e dar fluidez no trânsito.

Outro acidente

Em outro ponto da mesma avenida, outros dois veículos também colidiram. Manaustrans também está no local.

Aos condutores que devem trafegar ou trafegam nessa via, o Manaustrans pede cautela para enfrentar o trânsito que está no local.

*Mais Informações em instantes

Leia Mais

Mulher fica ferida após carro bater em moto na avenida Efigênio Sales

Homem é atropelado por ônibus no Alvorada