Modelo esfaqueada durante banda de Carnaval segue internada em UTI

Modelo e amigo foram vítimas de um assalto | Foto: Divulgação

Manaus - De acordo com boletim emitido nesta quarta-feira (13) pela direção do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, a modelo e ex-candidata ao Miss Amazonas Mabel Cristina Oliveira dos Santos, de 25 anos, continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade de saúde. Ela está acordada, lúcida, respirando espontaneamente e estável, sem alteração de pressão arterial



Ela e o amigo, identificado como Felipe Ferreira do Carmo, de 27 anos, foram esfaqueados enquanto participavam da "Banda do Boulevard" na noite do dia 24 de fevereiro, na avenida Boulevard Álvaro Maia, no bairro Praça 14 de janeiro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Felipe teve alta da mesma unidade de saúde no inicio do mês.

Relembre o caso

A ex-candidata ao concurso Miss Amazonas, nas edições 2017 e 2018, e o amigo foram alvos de um roubo durante a "Banda do Boulevard". Segundo informações de testemunhas, o assalto ocorreu por volta das 22h30. Mabel estava acompanhada de amigos, quando o venezuelano Ernesto Cadeira Rodrigues, de 26 anos, em posse de uma faca, anunciou o assalto.



Depois de esfaquear os dois e tentar roubar os celulares deles, Ernesto foi preso pela equipe da Cavalaria da Polícia Militar enquanto tentava fugir. Em seguida, ele foi encaminhado para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) por policiais militares da Rocam.

