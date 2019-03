Em Manaus, Inglês é opção para ganho profissional e educacional

Em Manaus, a Cultura Inglesa está com inscrições abertas para quem deseja aprender a falar Inglês | Foto: Isac Sharlon/Em Tempo

Manaus - Falar um segundo idioma hoje em dia não é mais coisa de outro mundo, como apontam especialistas. Com o uso de plataformas digitais, hoje cada ser humano pode ter acesso a um tradutor de língua na palma das mãos, para isto basta ter acesso a um Smartphone conectado à internet. Porém, há necessidades a serem supridas por meio de acompanhamento individual ou em grupo, como oferta em escolas de idiomas. Em Manaus, a Cultura Inglesa oferece cursos para os níveis iniciante, avançado e até o da mais alta escala internacional.

Para a gerente acadêmica da instituição de ensino de língua estrangeira, Karla Rebecca Campos, de 33 anos, a grande demanda por um segundo idioma, atualmente, está ligada a ganhos profissionais e educacionais.

"Recebemos alunos de várias idades, mas a maioria que busca a Cultura Inglesa está na faixa etária dos 25 aos 35 anos. São pessoas que almejam falar Inglês para cursar um mestrado e doutorado no exterior ou construir carreira profissional dentro de uma empresa", revela a gerente.

Uma pesquisa especializada da Companhia de Estágios apontou, pelo segundo ano consecutivo, que saber falar uma língua estrangeira é a habilidade mais desejada e valorizada por pessoas que buscam emprego ou construir carreira profissional a nível internacional. Na ocasião, mais de 60% dos entrevistados, com idades entre 20 e 25 anos, demonstraram que saber falar uma língua estrangeira é a habilidade que mais gostariam de ter no currículo. O levando foi realizado no segundo semestre de 2018.

Karla ressalta que é notável, durante a matrícula de alunos, que o interesse maior é profissional. "As pessoas querem investir em algo que vai trazer retorno. Há aqueles que querem o domínio de uma segunda língua estrangeira como, por exemplo, o inglês, para assistir um filme, ler um livro ou viajar, mas essa última justificativa é mínima atualmente. Se tratando de adultos, o objeto é fazer uma excussão internacional, ganhar promoções na empresa ou até sair do Brasil, migrar para outro país, como o Canadá - que hoje aceita imigrantes", justifica Campos.

Crescimento no mercado de trabalho é o que a assistente social Fernanda Brito, de 33 anos, almeja. Ela vê no inglês a oportunidade de crescer profissionalmente e até mudar de área de atuação. "Eu decidir fazer inglês porque o mercado de trabalho busca por profissionais cada vez mais capacitados e com fluência em outro idioma. O inglês é uma língua universal e pode me garantir uma boa colocação no mercado de trabalho, principalmente agora que decidi mudar de profissão".

Além das opções de cursos em estágio básico e avançado, a Cultura Inglesa possui, ainda, o curso de conversação voltado para alunos tímidos que precisam desenvolver a fala na língua estrangeira. As aulas são realizadas uma vez por semana e têm duração de um semestre. Mais informações sobre a variedade de cursos e a matriz curricular da instituição, que está com inscrições abertas, podem ser obtidas pelo site www.culturainglesamanaus.com.br ou nos telefones (92) 3233 0010, (92) 3131 7300 e (92) 3308 6442.

