Hospital divulga estado de saúde de bebê queimado em Manaus

Bebê deu entrada na unidade no dia 10, conforme informou a Susam | Foto: Divulgação

Manaus - O bebê de um ano e nove meses internado com queimaduras no Pronto-Socorro da Criança, na Zona Sul de Manaus, apresentou melhoras e até brinca em seu leito. As informações foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), nesta quarta-feira (13). A criança está internada desde a manhã do último domingo (10), com queimaduras de 2º grau causadas por combustão de álcool.

Os principais locais atingidos são a face, tronco e membro superior esquerdo, totalizando uma área atingida de 22%, segundo a Susam.

De acordo com boletim emitido pela unidade, o paciente está estável e segue internado em ar ambiente, recebendo tratamento com antibióticos, com funções fisiológicas normais e alimentação adequada. A criança também apresenta melhora no inchaço presente na face e já abre os olhos.



O caso ganhou repercussão nas redes sociais após várias fotos do bebê serem compartilhadas em grupos do WhatsApp. Os pais não quiseram passar informações sobre o que teria acontecido com a criança e pedem para que parem de divulgar as fotos do bebê nas redes sociais, por medo de estarem sujeitos a medidas judiciais.

Edição: Isac Sharlon

Leia Mais

Mãe emite comunicado e Susam esclarece atendimento a bebê queimado

Comoção na internet: bebê com corpo queimado é internado em Manaus