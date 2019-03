Navio M/S Veendam chega a Manaus nesta sexta-feira com 2 mil turistas

| Foto: Divulgação

Manaus - Com quase 2 mil turistas a bordo, entre passageiros e tripulantes, o Navio M/S Veendam chegará à Manaus nesta sexta-feira, 15, dando continuidade a Temporada de Cruzeiros 2018/2019, no Amazonas. O navio, que iniciou viagem na Flórida (EUA), tem previsão de chegada para às 10h.



Os turistas serão recepcionados por equipes da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e do Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur). Na ocasião, artesanato e guias bilíngues serão entregues a eles.

Onde vão visitar em Manaus

Durante o tempo de estadia em Manaus, os turistas terão uma programação de visitas aos principais pontos turísticos da cidade, como o Teatro Amazonas, Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Palácio Rio Negro, Encontro das Águas, Bosque da Ciência e o Zoológico do CIGS.

Ainda na programação estão incluídas visitas às comunidades indígenas e ribeirinhas, Vila Amazônia (Seringal), Lago do Janauari, além de caminhadas na selva e interação com botos. A embarcação M/S Veendam seguirá viagem no sábado, 16/3, às 16h, com destino a Parintins.

Temporada de Cruzeiros

Com encerramento previsto para abril, a Temporada de Cruzeiros 2018/2019 contará com um total de 15 visitas de navios a Manaus, com mais de 18 mil turistas a bordo durante esse período.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Gláucia Chair

Leia mais:

Mais de 1,3 mil turistas vão aquecer a economia em Manaus

Manaus é o destino preferido dos brasileiros, afirma revista nacional

Passeio de Catamarã: conforto e diversão no rio Negro

Dez lugares imperdíveis para se conhecer em Manaus