Sejusc oferece atendimento psicológico para vítimas de violência

Manaus -A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) oferece serviços psicossociais para mulheres vítimas de violência dentro da programação da “Semana da Mulher”, que acontece até sexta-feira (15/03), de 8h às 14h, no pátio da Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher (DECCM), localizada na avenida Mário Ypiranga, 3.395, Parque Dez.



A ação promovida pelo Governo do Estado conta ainda com a parceria entre a Polícia Civil, Militar, Departamento Estadual de Trânsito (Detran – AM), Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e Defensoria Pública do Estado (DPE – AM).

A titular da Sejusc, Caroline Braz, destaca que o Ônibus da Mulher está no local para receber as vítimas com atendimento social e psicológico, orientação jurídica, rodas de conversas sobre violência doméstica e familiar, além de abordagens informativas sobre a rede de serviços.

“Profissionais como assistentes sociais e psicólogas estão disponíveis para um atendimento personalizado, em cabines individuais, para garantir o sigilo necessário”, afirma a secretária. “Na unidade do Serviço de Apoio Emergencial à Mulher, o Sapem, também são oferecidas orientações para mulheres em situação de violência, desde acompanhamento psicológico, jurídico até condução da vítima para exames no Instituto Médico Legal, além da busca de pertences e acolhimento provisório”.

Serviços



Em todos os dias de evento, as mulheres contarão com consultas com clínico geral, atendimento oftalmológico, vacinas, aferição de pressão, serviços da Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) e da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), como divórcio, partilha de bens, pensão alimentícia, guarda e visitação de filhos, causas civis de até 20 salários mínimos, até direito do consumidor.

Na área de beleza, serão oferecidos corte de cabelo, design de sobrancelhas, tranças, cachos, limpeza de pele, massagens, técnica de defesa pessoal, aula de zumba e sorteio de brindes.

O Detran-AM fará a entrega de material educativo, informações sobre veículos e carteiras de habilitação, além de palestra sobre educação de trânsito e mecânica básica. Para as crianças, também terá o espaço kids.

Campanha

Neste mês, a Sejusc lançou a campanha “Sou Meu Próprio Padrão” nas redes sociais do órgão, como um convite para o debate sobre sororidade (união e aliança entre mulheres, baseada na empatia e companheirismo), respeito e proteção aos direitos das mulheres.



“Reunimos representantes que expressam a força e a atitude das amazonenses em frases que reforçam o empoderamento e a importância da união entre as mulheres”, comenta Caroline Braz. “A campanha iniciou em março, mas vamos trabalhar esse conceito sem tempo determinado, porque é preciso promover a conscientização e o resgate da autoestima”.

SERVIÇO: Semana da Mulher

Data/Hora: 14 e 15 de março (quinta e sexta-feira), 8h às 14h

Local: pátio da Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher (DECCM) - Avenida Mário Ypiranga, 3.395, Parque Dez

