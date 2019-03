Amazonas receberá 1 milhão de doses de vacina contra H1N1

Comitê discute ações da saúde para contenção de surto da H1N1 no Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus-O presidente Jair Bolsonaro anunciou, nesta quinta-feira (14), o envio, para o Amazonas, de 1 milhão de doses da vacina contra a gripe. Antes do anúncio, o presidente ligou para o governador Wilson Lima informando que o Governo Federal está cumprindo o compromisso assumido pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com o governador e bancada de parlamentares do estado, de antecipar a campanha de vacinação, que inicia em abril em todo país, em razão do surto de gripe H1N1 do Amazonas.



“O presidente ligou para dar essa boa notícia, de que a vacina já seria disponibilizada neste fim de semana e que faria o anúncio em sua rede social. Agradeci a ele e disse que o apoio do Governo Federal é fundamental para somar aos esforços que o Estado e a Prefeitura têm dedicado para combater a doença”, afirmou Wilson Lima, ao destacar que o telefonema do presidente aconteceu, coincidentemente, no momento em que o Comitê de Enfrentamento do Vírus H1N1 estava reunido na sede do Governo, na zona oeste de Manaus.

Veja a live do governador Wilson Lima sobre o assunto:

Ao lado do ministro da Saúde, Bolsonaro disse que as doses serão enviadas em avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para a capital do Amazonas. “A partir de segunda-feira (18/03) um milhão de novas vacinas serão direcionadas para Manaus para distribuição em todo o estado com a participação da FAB”, afirmou Bolsonaro.

Calendário de vacinação



Os secretários de Saúde do Estado, vice-governador Carlos Almeida, e do Município, Marcelo Magaldi, afirmaram que o calendário de vacinação contra a Influenza será anunciado ao longo da semana. Em “live” nas redes sociais do Governo e da Prefeitura de Manaus, os dois secretários informaram que já há toda uma logística de distribuição sendo preparada para abastecer as unidades de saúde da capital e do interior ao longo da semana que vem.

“Nosso pleito para a antecipação da campanha contra a H1N1 e a Influenza está sendo atendido. Isso permitirá que ainda nesse fim de semana nós recebamos um milhão de doses, tanto para capital quanto o interior. E para isso, nós já estamos desenvolvendo um calendário de atividades da parte do município de Manaus e da parte do Estado. Tão logo tenhamos os mais de 1.500 postos de todo o estado abastecidos vamos anunciar o calendário de vacinação e os postos onde você poderá se imunizar e imunizar a sua família”, disse Carlos Almeida.

De acordo com Marcelo Magaldi, a partir da chegada das vacinas, serão necessários de quatro a cinco dias para preparar toda a logística de distribuição e abastecer todas as salas de vacinação do município. “A gente está aqui reunindo com toda a equipe técnica do Estado e do Município para que na próxima semana tudo esteja pronto para nós começarmos a vacinar”, garantiu Magaldi.

A estimativa populacional para a campanha de vacinação contra a Influenza no Amazonas é de 1.103.723 pessoas que fazem parte do público alvo, na capital e no interior. A Prefeitura de Manaus anunciou que na capital serão vacinadas 455.083 pessoas.

O público alvo da campanha são crianças (de seis meses a menores de seis anos incompletos), idosos acima de 60 anos, grávidas, puérperas até 45 dias após o parto, pessoas com doenças crônicas (diabetes hipertensos) e com có-morbidade, trabalhadores da saúde, profissionais da educação, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e profissionais do sistema prisional.

De acordo com a diretora presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Costa Pinto, a campanha vai disponibilizar em todo o Estado 1.535 postos de vacinação, com a atuação de mais de 4 mil profissionais. Em Manaus serão 186 salas de vacinação.

