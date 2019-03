Obras de saneamento alteram rotas de ônibus no bairro São Raimundo

| Foto:

Manaus - Devido às obras de saneamento básico na bacia do São Raimundo, a partir de segunda-feira (18), será interditada a avenida Presidente Dutra, no trecho entre as ruas Virgílio Ramos e Cinco de Setembro, no bairro São Raimundo, zona sul de Manaus. As obras fazem parte do trabalho da Secretaria da Região Metropolitana de Manaus (SRMM) e Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e devem durar até a primeira quinzena de abril, quando o tráfego das vias deve ser restabelecido.



“Essas obras fazem parte do trabalho de melhoramento da área, realizadas pela Metropolitana e UGPE, e são fundamentais para o saneamento básico da sub-bacia do bairro São Raimundo”, afirmou o coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campêlo.

Desvios



Durante o período de obras, os motoristas que trafegam na área devem acessar desvios que são coordenados pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização (Manaustrans). Para desviar da área interditada, o condutor segue pela rua Virgílio Ramos, acessando a via local da praça Ismael Benigno e a rua Cinco de Setembro. Agentes de trânsito vão monitorar a circulação de veículos no local.

Linhas de ônibus

Com a interdição, o tráfego do transporte coletivo também será alterado. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) informou que as linhas de ônibus 110, 112 e 129 terão os itinerários passando pelas seguintes ruas: Cinco de Setembro, Rio Branco, Virgílio Ramos, Praça Ismael Benigno, Cinco de Setembro novamente e avenida Presidente Dutra. Após esses trechos, ônibus seguirá o itinerário comum.

