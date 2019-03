Em alerta de surto, Estado confirma 106 casos de H1N1 e 26 mortes

São 26 óbitos por H1N1 no Estado, sendo 21 em Manaus | Foto: Marcos Arcoverde/Estadão Conteúdo

Manaus - 586 casos notificados e 106 positivos para o Vírus da Influenza A (H1N1) e 92 para Vírus Sincicial Respiratório (SRV) foram registrados pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), por meio da edição nº 9/2019 do Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Estado do Amazonas, atualizada na tarde desta sexta-feira (15).

Segundo o Boletim, são 26 óbitos por H1N1 no Estado, sendo 21 em Manaus, dois em Manacapuru, um em Parintins, um em Itacoatiara e um em Japurá. Ainda segundo o boletim, são seis óbitos confirmados por Vírus Sincicial Respiratório, sendo cinco de Manaus e um de Borba, além de um óbito em Manaus por Parainfluenza tipo 3.

Em relação aos pacientes que evoluíram para óbitos, dos 33 ocorridos neste período entre fevereiro e março, 72% faziam parte de grupo de risco mais vulnerável para formas graves, com destaque para crianças menores de cinco anos, idosos, pessoas com diabetes, pneumopatas, pessoas com obesidade e neuropatas.

*Com informações da assessoria

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Em meio a surto de H1N1, vacinação começa dia 20 em Manaus, diz Arthur

Bancada do AM entra com representação para garantir vacina para H1N1