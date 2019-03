Detran recolhe 58 veículos e emite 110 autos de infração em Manacapuru

Detran-AM recolheu, na manhã desta sexta-feira (15), 58 veículos por diversas irregularidades e lavrou 110 autos de infração de trânsito em Manacapuru | Foto: Divulgação

Manaus - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) recolheu, na manhã desta sexta-feira (15), 58 veículos por diversas irregularidades e lavrou 110 autos de infração de trânsito no município de Manacapuru (distante 78 quilômetros de Manaus). A ação fez parte da ‘Operação Liberdade”, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), por meio da Polícia Civil.



Durante a ação, 20 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLVs) foram recolhidos. A barreira de fiscalização foi montada na principal avenida da cidade, na rodovia Manoel Urbano nos dois sentidos. Quatro guinchos foram utilizados para transportar as motocicletas irregulares apreendidas. Dos 58 veículos retidos, 56 eram motocicletas e dois carros.

De acordo com Wendell Menezes, coordenador da operação pelo Detran-AM, as infrações mais comuns flagradas durante as abordagens foram motociclistas conduzindo sem o capacete que é item obrigatório de segurança individual, condutores não habilitados e licenciamento em atraso.

Operação Liberdade

De acordo com a assessoria, Ooobjetivo da ‘Operação Liberdade’ era prender envolvidos com o chamado tráfico doméstico e desarticular bocas de fumo identificadas no bairro Liberdade. Ao todo, 19 pessoas foram presas, quatro armas de fogo e seis quilos de entorpecentes foram apreendidas durante o cumprimento dos mandados de prisão, busca e apreensão. A ação foi coordenada pelo Secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates.

