Novos óculos de grau são entregues em colégio do Corpo de Bombeiros

Uma solenidade marcou a entrega das lentas para novos beneficiários | Foto: Thiago Menezes/SSP-AM

Manaus - Alunos, pais e funcionários do Colégio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) José Carlos Mestrinho, no bairro Crespo, zona sul, receberam óculos de grau adquiridos por meio de uma parceria da escola com a empresa do Distrito Industrial Essilor da Amazônia.

Nesta sexta-feira (15), uma solenidade marcou a entrega das lentas para novos beneficiários, que além de receberem as próteses, também tiveram a oportunidade de fazer as consultas e exames oftalmológicos sem custo, durante um mutirão organizado pela empresa.

Neste ano, foram entregues mais de 160 óculos e a iniciativa, que anteriormente atendia apenas estudantes, foi estendida para a comunidade escolar, conforme explicou o capitão Mário Rodrigues, Comandante do Corpo de Alunos da instituição de ensino.

O capitão ressaltou os benefícios para o desempenho dos estudantes que os óculos trarão a partir de agora. “Nós tínhamos muitos alunos que tinham deficiência no aprendizado e constatamos que estavam ligados a problemas de vista. A partir daí o rendimento desses estudantes melhorou muito”.

Aluna do 6º ano do Ensino Fundamental, Samara Jacaúna foi uma das contempladas com os óculos novos. A jovem que, até então, procurava sentar nas primeiras cadeiras na sala por não conseguir enxergar o conteúdo do quadro, estava satisfeita com o presente. “Agora com os óculos acho que vai ser mais fácil para estudar”.

Em 2018, a parceria conseguiu contemplar cerca de 70 alunos. A representante da empresa, Raquel Do Vale, falou sobre a iniciativa. “Somos uma empresa que trabalha com a criação de lentes e cuidamos dos olhos e bem estar das pessoas. Por isso, decidimos por essa parceria com a escola”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Na zona Leste, crianças recebem óculos em ação social

Saúde dos Olhos: 4 Dicas para Prevenir Problemas Oculares