H1N1: vacinas são distribuídas aos municípios do Amazonas

A campanha vai iniciar na próxima quarta-feira (20) | Foto: Divulgação/FVS

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) recebeu, na manhã deste domingo (17), mais seis volumes de carregamento da vacina contra a Influenza (gripe), completando um milhão de doses que o Ministério da Saúde (MS) garantiu entregar neste fim de semana para antecipar a campanha de vacinação no Amazonas. A campanha vai iniciar na próxima quarta-feira (20).

Ainda no sábado (16), quando chegou a primeira remessa, Manaus foi a primeira cidade a receber parte do carregamento, que será concluído na segunda-feira (18) com a entrega de 233 mil doses restantes. No total, a capital amazonense terá 455.090 vacinas. Entre sábado e a manhã deste domingo também foram enviadas doses de vacina para os municípios de Tefé (21.319), Itacoatiara (26.370) e Manacapuru (24.230).

Na segunda-feira (18), estão agendados para receber os municípios de Anamã, Anori, Autazes, Beruri, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itapiranga, Japurá, Manaquiri, Novo Airão, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Sebastião do Uatumã, Silves, Urucará e Urucurituba. Segundo a coordenadora Estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), Izabel Nascimento, no decorrer da semana, as vacinas devem ser entregues aos demais municípios.

A estimativa populacional para a campanha de vacinação contra a Influenza no Amazonas é de 1.103.723 pessoas, que fazem parte do público-alvo definido pelo Ministério da Saúde para ser imunizado. A meta é vacinar 90% do público alvo.

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Costa Pinto, explica que está sendo realizada uma “força-tarefa de guerra” pelo Estado e prefeituras dos municípios para distribuir as vacinas para a Região Metropolitana de Manaus, além da articulação com a Casa Militar para disponibilizar aviões do Governo em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB) para o envio aos municípios mais distantes.

“Levando em conta que nos municípios mais distantes são aqueles que decretaram emergência, onde nós estamos tendo grandes enchentes dos rios. Então, é fundamental que essa vacina chegue o mais rápido possível para que nós possamos evitar, nesses municípios, a ocorrência de casos graves e os óbitos”, pontuou a diretora-presidente.

*Com informações da assessoria

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Em meio a surto de H1N1, vacinação começa dia 20 em Manaus, diz Arthur

Bancada do AM entra com representação para garantir vacina para H1N1