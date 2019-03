Saiba os grupos prioritários da campanha de vacinação contra o H1N1

Mais de 1 milhão de doses da vacina foram destinadas ao Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Costa Pinto, esclareceu, na tarde deste domingo (17), que os grupos prioritários que estão no público alvo da campanha de vacinação contra a Influenza foram definidos pelo Ministério da Saúde desde 1999, quando a vacina passou a ser produzida, sendo destinadas às pessoas que podem ter o quadro agravado rapidamente e correm o risco de falecer.



Fazem parte dos grupos prioritários as crianças de seis meses e menores de seis anos; idosos acima de 60 anos; todos aqueles, independente de faixa etária, que tenham doenças crônicas (hipertensos, diabéticos, imunodeprimidos, transplantados, pessoas com câncer); além de grávidas, puérperas até 45 dias após o parto; trabalhadores da saúde, profissionais da educação, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e profissionais do sistema prisional.

“Todos esses (com doenças crônicas) têm o direito de chegar às unidades de saúde, comprovarem o seu estado clínico, a sua vulnerabilidade e serem vacinados”, enfatizou a diretora-presidente da FVS.

O Governo e Prefeitura irão aproveitar a campanha de vacinação contra a Influenza para a atualização das outras vacinas. Quem for se vacinar, precisa levar um documento de identidade e o cartão de vacinação.

A meta da campanha é vacinar 90% do público alvo. Serão 1.535 salas de vacinação em todo o Estado. As salas estão localizadas em Unidades Básicas de Saúde da capital e do interior. Na capital, a meta é vacinar 455.083 pessoas. Além das unidades da prefeitura, os Centros de Atenção Integral à Criança (Caic) e de Atenção Integral ao Idoso (Caimi) estarão vacinando na capital para seus púbicos específicos. As pessoas devem procurar a unidade mais próxima de casa.

Estimativa

A estimativa populacional para a campanha de vacinação contra a Influenza no Amazonas é de 1.103.723 pessoas, que fazem parte do público-alvo definido pelo Ministério da Saúde para ser imunizado. A meta é vacinar 90% do público alvo.

Números

De acordo com a última edição do Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Estado do Amazonas, atualizada na última sexta-feira (15/03) pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), foram notificados 586 casos, sendo 106 positivos para o Vírus da Influenza A (H1N1) e 92 para Vírus Sincicial Respiratório (SRV).

São 26 óbitos por H1N1 no Estado, sendo 21 em Manaus, dois em Manacapuru, um em Parintins, um em Itacoatiara e um em Japurá. Ainda segundo o boletim, são seis óbitos confirmados por Vírus Sincicial Respiratório, sendo cinco de Manaus e um de Borba, além de um óbito em Manaus por Parainfluenza tipo 3.

Em relação aos pacientes que evoluíram para óbitos, dos 33 ocorridos neste período entre fevereiro e março, 72% faziam parte de grupo de risco mais vulnerável para formas graves, com destaque para crianças menores de cinco anos, idosos, pessoas com diabetes, pneumopatas, pessoas com obesidade e neuropatas.

