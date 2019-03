Águas de Manaus diz que abastecimento será normalizado nesta segunda

Bairros das zonas Centro-Sul e Sul de Manaus continuam sem água neste domingo (17) | Foto: Divulgação

Manaus - A Águas de Manaus informou, no fim da tarde deste domingo (17), que concluiu com êxito a intervenção na malha hidráulica afetada pelo rompimento da rede de drenagem na rua Emílio Moreira, no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Centro-Sul de Manaus.

A partir das 18h da noite de hoje, segundo a empresa, tem início o processo de restabelecimento parcial do abastecimento de água nos bairros Cachoeirinha, São Francisco, Conjunto Costa e Silva e Praça 14 de Janeiro, que deve ser normalizado até esta segunda-feira (18).

Assim, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), poderá dar continuidade à recuperação da galeria de drenagem do local com mais tranquilidade.

A obra foi realizada durante a madrugada e contou com o apoio da secretaria municipal para garantir a estabilidade da estrutura através de reaterro da localidade.

Os quatro bairros da Zona Sul tiveram o serviço de abastecimento de água suspenso na última quarta-feira (13) como medida de segurança, para que a Prefeitura de Manaus pudesse realizar a manutenção na tubulação de drenagem danificada, que fica a mais de 8 metros de profundidade.

A intervenção feita pela Águas de Manaus consistiu em um desvio que isolou a malha hidráulica de abastecimento de água, da área onde a Prefeitura realizou o reparo. A Águas de Manaus tem mantido equipamentos e pessoal de apoio no local da obra trabalhando em parceria com a Seminf

