Mais de 4 mil pessoas são atendidas por Comissão do Consumidor

Manaus - Mais de 4 mil pessoas foram atendidas nas ações itinerantes da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC/Aleam), durante a “Semana do Consumidor”. As atividades iniciaram no dia 12 e se estenderam até a tarde deste sábado (16), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

A CDC/Aleam realizou atendimento, orientação e distribuição de folders nos shoppings Manauara e Amazonas, onde foram atendidas 2 mil pessoas. As empresas Eletrobras Amazonas Energia e Oi participaram da ação realizando atendimentos para negociação de dívidas e cobrança na fatura considerada abusiva.

A primeira “Praça do Consumidor” alcançou 1,5 mil pessoas orientando os clientes como proceder em caso de ter seus direitos violados. A ação aconteceu na praça da Matriz, ao lado do Relógio Municipal, Centro, nos dias 14 e 15.

Finalizando a “Semana do Consumidor”, a CDC/Aleam realizou neste sábado (16), na Escola Municipal Professora Sônia Maria da Silva Barbosa, localizada na rua Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, 700 atendimentos, totalizando assim, 4,2 mil pessoas alcançadas nas ações da Comissão da Aleam.

O evento deste sábado foi realizado em parceria com o Departamento de Polícia Técnico Científica, através do Instituto de Identificação, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP/AM), Defensoria Pública, Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AM) e CDL.

“Esperamos que a Comissão de Defesa do Consumidor da Aleam realize, nos bairros das zonas Norte e Leste, outras ações como esta, pois muitas pessoas ficaram felizes de ter tirado pela primeira vez o RG, a Carteira de Trabalho entre outros serviços oferecidos nesta excelente ação”, ressaltou o presidente do Conselho Social do Monte Sião, Júlio Pedrosa Silva.

A industriária Fabiana de Souza Rodrigues, 43 anos, disse que ações como a que aconteceu no bairro Jorge Teixeira neste sábado (16), ajudam as pessoas mais carentes e que não tem condições de se locomover em busca de documentos, por falta de dinheiro. Ela também agradeceu a iniciativa da CDC/Aleam de levar serviços essenciais para a comunidade.

“Tem pessoas aqui no bairro que não tem uma passagem de ônibus e precisam de documento para trabalhar. O deputado João Luiz está de parabéns por trazer para o nosso bairro uma ação tão valorosa”, afirmou.

O presidente da CDC/Aleam, deputado estadual João Luiz (PRB), afirmou que a Comissão de Defesa do Consumidor vai realizar, ao menos, uma vez por mês, serviços itinerantes nos bairros de outras zonas de Manaus.

“Vamos levar os serviços da Comissão de Defesa do Consumidor para os bairros, pois o projeto que colocamos em prática nesta semana deu certo e vai ser levado em frente. O próximo passo será estender também estes serviços para os municípios do Amazonas”, informou o republicano.

Na ação deste sábado, foram ofertados os serviços de atendimento da CDC/Aleam como a formalização de reclamações; emissão de 1ª e 2ª via do Registro Geral (RG); agendamento para emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); orientações jurídicas, consultas gratuitas no SPC e cadastro no sistema de empregos, entre outros serviços.

Também foram realizadas atividades de lazer como zumba e brincadeiras para as crianças. O CDC da OAB, além de realizar atendimento jurídico, fez palestras sobre o direito do consumidor. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas também participou da ação.

