21 motoristas são multados por embriaguez ao volante em Manaus

Manaus - Durante o último fim de semana, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) autuou 24 motoristas, em Manaus, por embriaguez ao volante ou recusa ao teste do etilômetro, o popular bafômetro. As ações ocorreram entre a noite de sexta-feira (15) e madrugada desta segunda-feira (18).

Os condutores autuados terão de pagar multa no valor de R$ 2.934,70, além de responderam a processo administrativo para suspensão do direito de dirigir por 12 meses. As fiscalizações foram realizadas em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas (BPTRan), Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e Superintendência Municipal de Transporte Urbano (SMTU).

Ao todo, 27 veículos foram retidos por irregularidades, sendo 15 carros e 12 motocicletas. Durante as abordagens também foram recolhidas 18 CNHs, 29 Certificados de Registro de Licenciamento Veicular (CRLV) e 144 teste de bafômetro foram realizados em condutores. As blitzes foram realizadas na zona sul, no conjunto Eldorado e avenida Constantino Nery, e na zona centro-oeste, na avenida de Turismo.

Pela Lei Seca, todos os motoristas flagrados em fiscalizações têm direito a ampla defesa, até que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) seja efetivamente suspensa. Se o condutor voltar a cometer a mesma infração dentro de 12 meses, o valor da multa será dobrado.

