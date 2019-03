Pais denunciam: alunos do CMPM I estão há mais de 20 dias sem aula

Alunos estão sem aula desde o final de mês de fevereiro | Foto: Reprodução

Manaus - Mais de 800 alunos da Subunidade Cachoeirinha do Colégio Militar da Polícia Militar I estão sem aulas desde o final do mês de fevereiro. A denúncia veio de uma mãe de um aluno do 2º ano do ensino fundamental, cujo nome e idade será preservado para evitar retaliações.



Segundo ela, foi informado que o prédio precisaria de uma reformulação elétrica, por isso, seria necessário a paralisação de aulas na unidade situada na Avenida Japurá, nº 2020, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. São 28 salas, com 30 alunos em cada uma delas, que foram afetados pela decisão que deveria ter durado apenas duas semanas.

‘Não estou reclamando da escola em si. O material e o ensino são muito bons. Mas gastei mais de mil reais comprando material escolar para ficar mais de um mês sem aula? E como eles irão repor? No sábado? No domingo? ”, questiona a mãe. Por enquanto, as aulas devem ser retomadas no dia 2 de abril.

Nesse tempo sem aulas, também começaram a surgir rumores de uma possível troca de prédio da unidade. O novo local seria alugado nas proximidades da escola. Porém, entre os rumores está um de que a unidade iria se mudar para a avenida das Torres, na Zona Centro-Sul de Manaus. “É totalmente longe para quem estuda na Cachoeirinha, mas na reunião que teve no último sábado (16), eles não falaram se, de fato, iriam mudar as crianças. O pessoal está calado e ninguém se manifesta por redes sociais”, falou indignada.

Outra mãe que também preferiu não divulgar o nome, tem uma filha de 13 anos que estuda no colégio e teme que a jovem acabe perdendo o ano letivo por conta dessa falta de informação da Seduc. "A vida da minha filha é toda programada. Essa confusão de onde será a sede ou se ainda será no mesmo lugar pode alterar tudo. Minha filha pode perder até o ano por conta da irresponsabilidade da escola", desabafou.

Colégio está sendo cuidadosamente estudado

Em uma nota em uma rede social, o CMPM I informou sobre a continuação da suspensão das aulas | Foto: Reprodução

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM) informou que foi detectado no decorrer deste ano letivo que o anexo do Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM 1), conhecido como Subunidade Cachoeirinha, necessita de adequações estruturais urgentes para oferecer a integridade e segurança ao corpo escolar. Diante disso, a pasta também informou que foi definida a imediata suspensão das aulas para a realização de um estudo detalhado por parte do Departamento de Infraestrutura (Deinfra) da Seduc.



O estudo já está em andamento e, a partir dele, foram definidas as próximas medidas a serem tomadas acerca da estrutura da escola. A mesma análise indicará se haverá necessidade de aluguel de um prédio.

Quanto ao possível aluguel de um novo prédio, a secretaria informou que dará prioridade total para estruturas nas imediações do CMPM, para que não haja prejuízo de locomoção para a escola por parte dos alunos.

Ainda em nota, a Seduc informou que os pais e responsáveis dos alunos foram comunicados acerca da prorrogação do prazo para retorno das aulas devido à complexidade da situação identificada. A pasta garantiu que as aulas serão repostas em calendário especial para que não haja prejuízo a nenhum aluno da escola.

Edição: Bruna Chagas

Leia Mais

Mãe denuncia postagem com ameaça de atentado à escola em Manaus

Alunos do Amazonas são premiados em Torneio Nacional de Robótica no RJ