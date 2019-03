Vídeo de alunos em briga na Zona Leste de Manaus é antigo, diz Seduc

Nas imagens, uma das jovens aparece vestindo a farda de uma instituição de ensino pública | Foto: Reprodução

Manaus - Nesta terça-feira (19), um vídeo que mostra uma briga entre uma jovem e uma aluna de uma escola pública, na Zona Leste de Manaus, voltou a circular nas redes sociais. No conteúdo da publicação havia informações de que o fato teria ocorrido está semana, porém a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (Seduc) esclareceu que o episódio é antigo.

Em nota, a Seduc destacou que a situação foi no ano passado, foram da instituição de ensino. "Uma das moças que aparece no vídeo era aluna da escola, mas depois desse ocorrido não retornou mais para a unidade - mesmo a direção tentando contato com os responsáveis. Não houve retorno e ela ficou desistente, conforme informou a gestora".

A reportagem teve acesso ao vídeo na tarde de hoje, por meio de mensagens enviada por uma mulher que se apresentou como mãe de um aluno da instituição. Na ocasião, ela pediu providências em torno do caso. Assista ao vídeo:

| Autor: Divulgação

Leia mais:

Pais denunciam: alunos do CMPM I estão há mais de 20 dias sem aula

Adolescentes são apreendidos após ameaça de bomba em escola de Manaus

Escola na Autaz Mirim é assaltada por homens fortemente armados