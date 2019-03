Após divulgação, família resgata estudante que havia sumido em Manaus

Manaus - A mãe-avó da adolescente Sara P. F. de 13 anos, que estava desaparecida desde a última segunda-feira (18), informou no fim da tarde desta terça (19) que a neta foi encontrada. A adolescente, segundo a mulher, estava na casa de uma amiga e foi resgata bem de saúde.



A adolescente havia desaparecido após sair da casa onde mora com a família, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus, para ir à Escola Municipal Professor Joaquim Gonzaga Pinheiro, no mesmo bairro. Após 24 horas do sumiço, a família procurou o Em Tempo para relatar o caso e pedir ajuda na divulgação da imagem da jovem.

