Amazonastur pretende intensificar o destino Amazonas nos EUA

Manaus - Em São Paulo (SP), a presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Roselene Medeiros, reuniu-se, nesta segunda-feira (18), com o diretor geral da INK, que representa o marketing da companhia aérea American Airlines no Brasil, Stefan Gan, para alinhar ações promocionais visando intensificar o fluxo de turistas para o Amazonas.

Na avaliação de Roselene Medeiros, o fim da exigência do visto norte-americano, anunciado pelo Governo Federal, será um facilitador para atrair mais turistas ao estado. Para ela, o momento é de aproveitar a decisão da Presidência da República em liberar o visto de visitas para os turistas dos Estados Unidos (EUA), Canadá, Austrália e Japão, que desembarcarem no Brasil.

“Sem dúvida, essa decisão vai estimular ainda mais a vinda dos turistas norte-americanos, que são os que mais visitam o Estado do Amazonas. Em 2017, cerca de 70 mil visitantes estadunidenses passaram por terras amazonenses. Temos um voo direto Manaus-Miami da American Airlines e a companhia aérea também quer estimular ainda mais visitantes no nosso estado”, comentou a presidente.

A presidente da Amazonastur ressaltou que o turista estadunidense é encantado pelas belezas naturais do Amazonas, o que corrobora para a estratégia de transformar o turismo como nova matriz econômica amazonense.

“O turista norte-americano gosta de natureza, de pesca esportiva e nós precisamos divulgar e promover esses atrativos, com ações planejadas, que coloquem o Amazonas como um dos principais destinos dos turistas daquele país. O governador Wilson Lima já declarou que o turismo no estado pode se tornar uma das principais alternativas econômicas e nós estamos trabalhando nesse sentido”, finalizou Roselene.

