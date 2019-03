Divulgado resultado da licitação para novo sistema viário em Manaus

Obras serão construídas nas confluências das ruas João Valério e Pará com a avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul da capital. | Foto: Reprodução

Manaus -A Prefeitura de Manaus divulgou no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira, 20, o resultado da licitação para a obra de construção de duas trincheiras, popularmente chamadas de passagens de nível, que serão implantadas nas confluências das ruas João Valério e Pará com a avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul da capital.



As obras foram anunciadas pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, no início deste ano, durante a abertura dos trabalhos na Câmara Municipal.

“É uma intervenção necessária e que vai dar mais segurança e fluidez para o trânsito daquela região. E já estamos bem avançados nos trâmites burocráticos para a construção de outra obra de arte urbana na entrada do Manoa. São soluções reclamadas há muito tempo e que pretendemos concluir com seriedade e celeridade”, disse o prefeito.

Custo da Obra

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), a obra está estimada em R$ 64.382.984,90 e, após seu início, deverá ser concluída em 15 meses. A prefeitura aguarda agora o fim das desapropriações na área para começar os serviços.



Consórcios vencedores



O consórcio Manaus, constituído pelas empresas JNasser Engenharia LTDA e a construtora Soma LTDA, foi o vencedor do certame. O consórcio será responsável pela elaboração do projeto básico, projeto executivo e a construção das trincheiras.

Segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), aproximadamente 11 mil veículos trafegam na área em horário de pico.