H1N1: 1º dia de vacinação em Manaus superou 159% do público-alvo

Manaus - Manaus superou a expectativa de vacinas aplicadas para o primeiro dia da Campanha de Vacinação contra a Influenza, na quarta-feira (20). Segundo a prefeitura, foram 45.823 doses aplicadas, número 159% maior que o previsto para um dia, considerando a meta de atingir 90% do público-alvo em 15 dias, prazo estabelecido pelo prefeito Arthur Virgílio Neto. Ao todo, conforme preconiza o Ministério da Saúde, 409.574 pessoas devem ser imunizadas na capital, das 455.083 que integram o grupo de risco.

“Nossa expectativa era vacinar em torno de 27 mil pessoas no primeiro dia e tivemos um resultado bem acima do esperado. Mostra que nossa estrutura, que ainda vai receber reforço, está preparada para atender a demanda. A população pode ficar tranquila, porque a Secretaria Municipal de Saúde tem a vacina para atender a todos que precisam ser imunizados”, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Como aconteceu em outras campanhas, no primeiro dia de vacinação houve uma grande procura aos pontos de imunização, o que levou o prefeito a pedir reforços e mobilizar toda a estrutura da prefeitura para dar suporte à Semsa no período da campanha, o que já passa a valer a partir desta quinta-feira, 21.

Uma força-tarefa criada, possibilitando a ampliação dos grupos de vacinadores, registradores e de pessoas que farão o acolhimento e atendimento às pessoas nos locais de vacinação.

"As secretarias-irmãs responderam de forma positiva e contamos também com o envolvimento de servidores da Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS. Iniciamos uma forte campanha para qual o apoio logístico é fundamental no sentido de garantir a cobertura vacinal e a garantia da promoção da saúde dos grupos prioritário ", disse o secretário da Semsa, Marcelo Magaldi.

Os servidores convocados ao apoio da campanha irão atuar como vacinadores nos locais definidos, no caso dos que possuem formação específica na área da saúde; e como registradores, no registro do número de pessoas vacinadas e digitação dos dados, trabalho de relevância para obtenção da meta estipulada.

Outro grupo de servidores, o de acolhimento, terá a função de receber e organizar a população, com orientações e esclarecimentos sobre a importância da vacinação, bem como efetivar atualização das cadernetas de saúde, principalmente, dos grupos prioritários, como crianças e idosos.

