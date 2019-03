Ação de cidadania no Parque Municipal do Idoso contempla mulheres

Ainda será feito um trabalho de sensibilização sobre a importância dos exames preventivos | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta sexta-feira (22), mais uma ação de cidadania pelo Mês da Mulher, será realizada pela Prefeitura de Manaus. Desta vez, no Parque Municipal do Idoso, localizado na rua Rio Mar, s/n°, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus, das 8h às 12h. A iniciativa é do Fundo Manaus Solidária, com a participação da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).



No evento, serão oferecidos serviços de emissão de documentos (Registro Tardio de Nascimento, 2° via do RG), orientação do Cadastro Único (CadÚnico) e Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de atendimento jurídico e psicossocial e embelezamento.

Além disso, por conta do “Março Lilás”, será feito um trabalho de sensibilização sobre a importância dos exames preventivos, em especial o do colo do útero, e também para o combate à violência contra a mulher.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manauaras recebem atendimentos de saúde e cidadania em ação social

Japiim recebe ações de cidadania neste sábado