Homem desaparece após solicitar corrida em aplicativo de transporte

A imagem de Michel foi divulgada à imprensa, nesta quinta-feira (21)

Manaus - Familiares de Michel Frank Silva de Souza, de 38 anos, estão à procura dele. O homem desapareceu na noite do dia 17 de março deste ano, quando solicitou um serviço de transporte particular de passageiros. A imagem dele foi divulgada à imprensa, nesta quinta-feira (21), pela Polícia Civil do Amazonas.

De acordo com a esposa dele, Kelly Souza, no dia em que desapareceu Michel saiu por volta das 22h da casa onde mora, situada na rua Sá Peixoto, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

"Ele disse que ia dormir na casa de um amigo, que é pastor. Porém, ele não informou a identidade e nem a localização que esse homem estava. Dizendo ele que só tinha R$ 10 no bolso", informou a mulher.

Segundo a esposa, o homem possui uma tatuagem com a imagem do "anjo Miguel" no lado esquerdo das costas, medindo aproximadamente 20 cm. Além disso, ele também tem uma tatuagem no braço direito, na altura do ombo, com a imagem de dois canhões de guerra cruzados e uma caveira simbolizando uma bola de canhão.

Kelly informou, ainda, que da última vez em que foi visto Michel vestia camisa de cor azul e short na cor vermelha, além de uma mochila cinza clara. A mulher diz que já procurou a empresa que oferta o serviço solicitado pelo esposo, porém o telefone do motorista que atendeu o chamado não foi divulgado.

"Eles não passam nenhuma informação que possa nos dar uma luz sobre a localização exata que o meu marido foi deixado, isso é se deixaram ele mesmo em algum lugar. No GPS do meu cunhado, que foi quem solicitou a corrida, consta que o destino final foi a rua Itajaí, no bairro Novo Aleixo", explica

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares do desaparecido, ligar para os números: (92) 99378-5863, (92) 99455-9459 ou (92) 99155-3929.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.

