Mulheres Administradoras do AM promovem encontro em Manaus

Manaus - O Avanço da tecnologia e as transformações na sociedade será o tema do Décimo Encontro de Mulheres Administradoras do Amazonas, no dia 28 de março, no Palácio Rio Negro. O evento é promovido pelo Conselho Regional de Administração do Amazonas, em parceria com o Conselho Federal de Administração,



Em sua décima edição, o encontro busca realizar, ao longo do ano, ações de capacitação, como cursos, Workshops, oficinas e encontros, discutindo temas relacionados à Tecnologia e seus impactos no dia a dia do profissional de Administração e nas organizações.

Para o Presidente do CRA-AM, Inácio Guedes, o Encontro de Mulheres é uma oportunidade de discutir temas relevantes à categoria e destacar profissionais que contribuem para o fortalecimento do protagonismo feminino no país:

“As mulheres são destaque em todos os segmentos profissionais, inclusive na Administração. Este evento visa justamente congregar as profissionais de Administração e debater o tema Gestão e Tecnologia, mostrando a atuação de mulheres que fazem a diferença em seu dia a dia profissional.”A administradora Márcia Regina Gonçalves da Silva, Consultora de Processos Gerenciais, será a primeira palestrante da noite e abordará o tema “A Influência da Tecnologia nas práticas da nova Governança Corporativa”.

Em seguida a Consultora da Empresa Training Consultoria e Treinamento, Maria José Alves Normando, discorrerá sobre “Como empreender no atual cenário de inovações tecnológicas”.

Finalizando a rodada de palestras, a empresária Michelle Guimarães apresentará o Estudo de Caso sobre sua empresa de Consultoria e Treinamentos em empreendedorismo e negócios, “Fora da Caixa”.

Após as palestras, as convidadas participarão de um debate com a plateia, mediado pela Administradora Andrea Lanza, conselheira do CRA-AM.

O evento é voltado para as profissionais registradas no CRA-AM e tem inscrição solidária , mediante a entrega de um livro Paradidático Infantil ou um pacote de fralda descartável, que serão doados a uma instituição filantrópica (A entrega deverá ser realizada no dia do evento)

Mais informações: (92) 3303-7102 - email: comunicacao@craamazonas.org.br / eventoscra.amazonas@gmail.com

