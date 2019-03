Urgente: Constantino Nery é parcialmente interditada pelo Manaustrans

Motoristas devem procurar caminhos alternativos | Foto: Divulgação Manaustrans

Manaus - O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) interditou a Avenida Constantino Nery, sentido Centro, a partir da rua Pará, por volta das 20h, desta quinta-feira (21), após constatar a possibilidade de acidentes, verificadas com a formação de um buraco na via.

De acordo com informações repassadas pela pastas, agentes em monitoramento de trânsito notaram uma ondulação na via e o asfalto no local acabou cedendo. Em nota, a Prefeitura de Manaus esclareceu que deu início a recuperação emergencial da tubulação na rede de drenagem profunda da avenida, sentido bairro-centro, próximo ao Olímpico Clube.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou ainda que trabalhará de forma ininterrupta no local até que o problema seja sanado. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), presentes na área, orientam os motoristas sobre os desvios. Ainda não há previsão para finalização dos serviços.

O tráfego foi deslocado para a avenida São jorge, avenida Djalma Batista, rua Arthur Bernardes, rua Pará, Boulevard Álvaro Maia e ruas do centro. Motoristas devem evitar esses trechos e procurar caminhos alternativos.

