Mais de 60 salas de vacinação estarão abertas neste sábado dia 23

Manaus - A Prefeitura de Manaus terá 63 salas de vacina atendendo em todas as zonas da cidade neste sábado, 23/3, das 8h às 12h, para imunização contra a Influenza. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) mais 32 pontos, além dos 20 anunciados inicialmente e que estão funcionando em horário diferenciado, estarão prestando atendimento, abrindo aos sábados até o meio dia e durante a semana até as 19h. Outras dez Unidades Básicas de Saúde (UBSs) possuem horário estendido.

O Disa Sul terá 18 unidades em funcionamento; o Oeste 17; o Leste 13; o Disa Norte terá dez; e o Rural terá cinco unidades atuando na imunização de moradores nos ramais.

A lista com os nomes e endereços das 63 salas de vacina que funcionarão neste sábado pode ser acessada no site da Semsa: semsa.manaus.am.gov.br

“É mais uma das estratégias da administração e que nos foi determinada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto para alcançarmos a meta de vacinar, em 15 dias, 90% das 455.083 pessoas que integram os grupos prioritários preconizados pelo Ministério da Saúde", informou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Balanço

Em apenas dois dias de campanha, foram imunizadas contra a Influenza 20,94% do total de 455.083 pessoas do público-alvo estimado pelo Ministério da Saúde para Manaus. A meta preconizada pelo MS é alcançar 90% dessa população, o que corresponde a 409.574 pessoas.

Dos imunizados, o grupo que registrava o maior percentual até as 21h da quinta-feira, 21/3, era o de pessoas a partir dos 60 anos, com 27,04% da população de 111.669 idosos existentes em Manaus.

Em seguida, o grupo de comorbidades, do qual já foram imunizadas 21,94% do total de 44.396 pessoas. As puérperas, mulheres que acabaram de dar à luz, ou que o fizeram a até 45 dias, correspondem a 20,83%. Das crianças de seis meses a menores de cinco anos, até ontem, haviam sido vacinadas contra a Influenza 19,43%, do total previsto de 191.678 crianças.

