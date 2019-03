Alerta: sobe para 20 o número de ocorrências da chuva em Manaus

A DCM já registrou média 60, 2 mm de chuva na capital | Foto: Divulgação/Defesa Civil do Município

Manaus - Um novo balanço de chamados recebidos pela Central 199, da Defesa Civil do Município (DCM), revelou que houve o registro até as 14h30 de 20 ocorrências por causa da chuva que cai sobre Manaus desde as primeiras horas desta segunda-feira (25), quando ainda era madrugada na cidade. A DCM já registrou média 60, 2 mm de chuva na capital.

No total, oito ocorrências de alagações estão cadastradas na central, os bairros são: Santa Etelvina e Amazonino Mendes, na Zona Norte; Jorge Teixeira, Grande Vitória, Tancredo Neves e Nova Vitória, na Zona Leste; e Bairro da União, na Zona Centro-Sul.

Os chamados para desabamento de muro totalizam quatro nos bairros: Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul, e Nova Vitória, São José e Jorge Teixeira, na Zona Leste.

Três riscos de desabamento foram registrados nos bairros Novo Reino e Tancredo Neves, na Zona Leste; e Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul.

3 riscos de desabamento estão no balanço da DCM | Foto: Divulgação/Defesa Civil do Município

Uma casa desabou no conjunto João Paulo 2, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, e a parede de uma casa no bairro São José, também na Zona Leste, apresentou rachaduras.

No Jorge Teixeira, a DCM registrou um deslizamento de barranco e um risco de deslizamento de barranco. No Tancredo Neves houve, ainda, o tombamento de uma árvore. Ambas as ocorrências são na Zona Leste da cidade.

A Zona Leste de Manaus, segundo a DCM, é a região mais atingida pela chuva desta segunda. O órgão informou que até as 14h a média era de 94 mm para a área, que corresponde aos bairros Tancredo Neves e Jorge Teixeira e demais proximidades.

Para a Zona Centro-Sul, na área que corresponde aos bairros Nossa Senhora das Graças, Adrianópolis e Chapada, a média é de 92 mm.





